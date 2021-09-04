Загадочная гибель 24-летнего пограничника: родные говорят - мужчину убили

Пограничника 24-летнего Сергея Чипака нашли с простреленной головой в поселке Селятин в Черновицкой области. Семья военного считает, что его намеренно убили. Фото: tsn.ua

24-летнего пограничника, которого нашли застреленным во время несения службы в поселке Селятино в Черновицкой области, звали Сергей Чипак. Семья военного считает, что его намеренно убили. И это не первый трагический случай в пограничном отряде, по словам родной сестры погибшего Анастасии Чипак.

Сергей около 03:00 заступил в наряд. В эту ночь ему поручили охранять участок, на котором с одной стороны лес, с другой - поле и жилые дома. Около 3:30 раздался выстрел. Через пять минут - еще один. Впоследствии выяснилось, что стреляли со стороны поста Сергея.

"Нам объяснили, что на границе стояли несколько пограничников. Между ними было около 800 метров. Там темно, ничего не видно, поэтому они ходят с фонарями. Парень, который стоял ближе, услышал первый выстрел и якобы дал о нем знать своему старшему. Они сделали перекличку, тогда Сергей три раза не вышел на связь. Ответ старшего был такой: "Я подумал, что нет связи, потому что шел дождь и был туман", - рассказала Анастасия Чипак, передает ТСН.ua.

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Через некоторое время сослуживцы отправились на пост пограничника, где нашли его тело с простреленной головой. Семьюе о смерти пограничника сообщили только около 11 часов.

"О том, что выстрелов было несколько, нам сразу сказали в части. Но потом там же начали говорить, что был один вход и один выход в ране. В то же время выводов экспертизы мы не видели - нам ее не показывают. Нас повели на место происшествия, показали участок, где нашли Сергея. Когда мы задавали вопросы, а их у нас очень много, ответы на них нам не давали. Луж крови было две: в метре друг от друга. В одной лежала его шапочка, во второй сам Сергей. Его нашли лицом вниз, ноги были накрест. Понятно, что его переворачивали", - добавила Анастасия Чипак.

Были ли на теле Сергея следы насильственной смерти, неизвестно. Однако на руках у него заметили ссадины и синяки. Сергей, по словам его семьи, неконфликтный человек. На службу заступил за два месяца до трагедии. Родные его характеризуют как уравновешенного, отзывчивого человека, который пытался жить справедливо. Конфликтов у Сергея не было на службе. Говорил, что на них нет времени. Однако неоднократно был свидетелем контрабанды. Об этом он рассказывал родным. В то же время особо распространяться по этому поводу не хотел.

В части, где служил Сергей, и раньше происходили подобные инциденты. 18 апреля там якобы нашли застреленным солдата-контрактника. Родителей в часть не пустили. Смерть списали на "самоубийство из-за неразделенной любви". Сейчас этим занимаются в военной прокуратуре, добавила Анастасия Чипак.

Все обстоятельства смерти Сергея Чипака устанавливают следователи. Дело расследуют по статье умышленное убийство. С какой именно пометкой - убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием - сейчас неизвестно. В самой части ничего не комментируют.

Тело пограничника нашли 19 августа возле границы с Румынией. До этого он находился на дежурстве. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. Открыли уголовное производство, ведется следствие.