Загадочная гибель 14-летнего парня: люди пикетируют полицию

В Прилуках Черниговской области 14-летнего Дениса Чаленко нашли мертвым на путях. Фото - ТСН

Вечером 31 октября жители Прилук на Черниговщине вышли с пикетом под стены полиции. Требуют расследовать убийство 14-летнего Дениса Чаленко.

Его нашли мертвым на путях железной дороги. В полиции говорят, по предварительной информации, ребенок переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Его сбил дизель-поезд сообщением "Нежин-Гребенка".

Люди убеждены, парня положили на рельсы уже мертвым. Родители говорят, сын вступился за девушку и поэтому имел конфликт с Андреем Терном. Об этом накануне смерти парень говорил.

"Сын мне вечером сообщил, что вступился за девушку. Ему грозил тот парень. Якобы, что "я тебя прибью". Я ему сказал, чтобы не лез, потому что оно ему не надо. И сын согласился", - рассказал Виктор Чаленко.

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Родители также имеют информацию от машиниста поезда. Тот рассказал, что парень лежал баранкой скрученный. Когда начал тормозить, проехал мимо него и на первом вагоне остановился. Сам вытащил погибшего, он был уже холодный.

Родители уверены, парня избили. Он весь в синяках и гематомах. А капли крови ведут по путям в обратном направлении от движения поезда.

К пикетчикам вышел начальник Прилукского отдела полиции Александр Яцык. Сказал, что рассматриваются различные версии гибели парня. Если будет достаточно доказательств, что смерть Дениса Чаленко не несчастный случай - дело переквалифицируют.

В Прилуках Черниговской области 14-летнего Дениса Чаленко нашли мертвым на путях. 29 октября парень пошел на занятия по боксу и не вернулся домой вовремя, хотя раньше такого никогда не случалось. Родители сообщили полицию и начали поиски самостоятельно. Мертвого парня нашли полицейские.