Задушила и отрезала голову: жертва домашнего насилия расправилась с обидчиком

На Ровенщине задержали 49-летнюю женщину. Она убила и пыталась расчленить своего 47-летнего мужа. Фото - news.vash.ua

В Обарове Ровенской области задержали 49-летнюю женщину. 23 августа она убила и пыталась расчленить своего мужа.

О том, что натворила, рассказала соседям, которые вызвали полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Супруги уже давно не ладили. 47-летний мужчина не раз поднимал на женщину руку и издевался над ней, что неоднократно видели и соседи. Женщина говорит, что ее терпение за годы такого совместной жизни лопнуло. Утром, 23 августа, когда муж спал, она задушила его руками и веревкой, отрезала голову ножом и попыталась расчленить тело топором", - сказано в сообщении.

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Женщине объявили о подозрении в убийстве. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. В рамках досудебного расследования для определения вменяемости подозреваемой будет назначаться психиатрическая экспертиза, поскольку женщина находится на психиатрическом учете. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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