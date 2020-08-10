Задушил ее же ремнем: новые подробности исчезновения и убийства 12-летней школьницы

На Киевщине нашли мертвой пропавшую 12-летнюю Софию Недобой с Яготина. В убийстве подозревают ее 15-летнего знакомого. Фото: kv.npu.gov.ua

Об исчезновении 12-летней Софии Недобой с Яготина Киевской области в полицию под утро 10 августа сообщил ее отец. Объяснил, вечером он ей позволил гулять до 3-х ночи, но она до утра дома так и не появилась.

Полицейские пошагово установили последние часы девушки и вышли на 15-летнего местного жителя, который последним видел Софию, рассказал начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов.

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"Парень сначала придумывал истории. Пытался убедить полицейских, что девушка ночью поехала на маршрутке в другой город. Но впоследствии показал, где оставил бездыханное тело. Конфликт произошел на почве сексуальных домогательств со стороны парня. Получив отказ, задушил девочку ее же ремнем. Страшная трагедия, но она страшнее тем, что ее можно было предотвратить. Не могут несовершеннолетние дети гулять до 3 часов ночи. Родители должны быть сознательными и ответственными", - рассказал Андрей Небытов.

Отца убитой школьницы ювенальные полицейские привлекут к административной ответственности.

Парня могут посадить на 15 лет или пожизненно.

На Киевщине 10 августа нашли мертвой 12-летнюю Софию Недобой из Яготина. Девочка исчезла накануне - ушла из дома на ул. Чехова около 19:00 и не вернулась. Тело с синяками на шее нашли возле водоема.