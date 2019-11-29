Задолжал за коммуналку: подробности самоубийства дворника в школе

На лестнице СОШ №4 в Черновцах повесился работник. Фото: acc.cv.ua

68-летний дворник, который повесился на территории школы в Черновцах, решился на такой шаг из-за долгов за коммунальные услуги.

Его тело на дверях учебного заведения нашел 9-классник. Сообщил уборщице, а та - вызвала полицию, сообщает НТН.

Сотрудники и администрация школы шокированы случившимся. По их словам, мужчина был спокойным и дружелюбным, жил один, а недавно перенес затратную операцию.

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Единственной проблемой было то, что мужчина задолжал 10 тыс. грн за коммунальные услуги. Из-за долгов его квартиру отключили от газоснабжения.

"Я здесь работаю около двух лет, его знаю давно, он человек хороший, жизнерадостный, веселый. Случайно увидели, он еще пришел на смену отработал нормально, оставил записку, а в душе что у человека произошло - никто не может знать", - рассказала одна из технических сотрудниц школы.

Ночью 28 ноября во СОШ №4 в Черновцах повесился работник. Пенсионер убирал двор школы с 16 до 20 ч. Работал на 0, 25 ставки. Тело нашли утром, поэтому учебный процесс немного задержали.