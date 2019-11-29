Задолжал за коммуналку: подробности самоубийства дворника в школе

 
Ексклюзивы
1/5
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 279
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2467
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1080
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1035
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 954
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1053
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11412
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1773
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
9
5
5
9
3
В Киеве бывший полицейский открыл сеть борделей
В Киеве бывший полицейский открыл сеть борделей
Задержание 41-летнего педофила в Киеве: показали его переписку с малолетними
Задержание 41-летнего педофила в Киеве: показали его переписку с малолетними
Таможенников поймали на контрабанде
Таможенников поймали на контрабанде
Грузовик протаранил маршрутку с пассажирами: первые фото с места аварии
Грузовик протаранил маршрутку с пассажирами: первые фото с места аварии
Вор залез в квартиру и умер
Вор залез в квартиру и умер
Видео
Все видео
Оккупанты незаконно качали рапу в аннексированный Крым из Херсонской области
Оккупанты незаконно качали рапу в аннексированный Крым из Херсонской области
Полицейская крыла матом людей и бросалась в драку
Полицейская крыла матом людей и бросалась в драку
В России подростки выбивали признание со школьницы кулаками
В России подростки выбивали признание со школьницы кулаками
В столице остановились троллейбусы
В столице остановились троллейбусы
ДТП с Кулебой: показали видео первых минут после столкновения
ДТП с Кулебой: показали видео первых минут после столкновения
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6570
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2943
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2331
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1323
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1242
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
29 ноября 2019
1 Просмотров: 117
Вовчик хоче Нобеля
Трохи розвиднилося. Проступили лики тих, хто підсаджував блазня на королівський трон. Лишилося дізнатись, навіщо він погодився. І заради чого ...
пятница, 29 ноября 2019 19:00

Задолжал за коммуналку: подробности самоубийства дворника в школе

  Комментировать
Задолжал за коммуналку: подробности самоубийства дворника в школе
На лестнице СОШ №4 в Черновцах повесился работник. Фото: acc.cv.ua

68-летний дворник, который повесился на территории школы в Черновцах, решился на такой шаг из-за долгов за коммунальные услуги.

Его тело на дверях учебного заведения нашел 9-классник. Сообщил уборщице, а та - вызвала полицию, сообщает НТН.

Сотрудники и администрация школы шокированы случившимся. По их словам, мужчина был спокойным и дружелюбным, жил один, а недавно перенес затратную операцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Олег Гриник повесился в школьной подсобке

Единственной проблемой было то, что мужчина задолжал 10 тыс. грн за коммунальные услуги. Из-за долгов его квартиру отключили от газоснабжения.

"Я здесь работаю около двух лет, его знаю давно, он человек хороший, жизнерадостный, веселый. Случайно увидели, он еще пришел на смену отработал нормально, оставил записку, а в душе что у человека произошло - никто не может знать", - рассказала одна из технических сотрудниц школы.

Ночью 28 ноября во СОШ №4 в Черновцах повесился работник. Пенсионер убирал двор школы с 16 до 20 ч. Работал на 0, 25 ставки. Тело нашли утром, поэтому учебный процесс немного задержали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Задолжал за коммуналку: подробности самоубийства дворника в школе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
ноября

Писателя обвинили в убийстве высокопоставленного

Изобретение украинца спасло 2-х моряков

Золото, драгоценные камни и кинжал - президент издал указ символике

Пилот открыл неизвестную землю

Самое читаемое
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 76997
Экономист объяснил, почему доллар стремительно дешевеет
Экономист объяснил, почему доллар стремительно дешевеет
 Просмотров: 11007
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
30
 Просмотров: 9459
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
 Просмотров: 8487
Нашли древнейшую собаку в мире
Нашли древнейшую собаку в мире
4
 Просмотров: 5949
Происшествия
Дронову и Зайцевой не стали отменять приговор
Дронову и Зайцевой не стали отменять приговор Просмотров: 81
В Киеве бывший полицейский открыл сеть борделей
В Киеве бывший полицейский открыл сеть борделей
9
 Просмотров: 486
Правоохранители поймали мужчину, который "заминировал" Банковую
Правоохранители поймали мужчину, который "заминировал" Банковую Просмотров: 81
Зла не держу: пострадавший в ДТП с Кулебой заговорил
Зла не держу: пострадавший в ДТП с Кулебой заговорил 1 Просмотров: 882
НАБУ объявило в розыск бывших работников банка VAB
НАБУ объявило в розыск бывших работников банка VAB Просмотров: 171
Больше всего комментируют
9
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
6
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
4
Зеленский: "Никто не позволит сливать дела Майдана"
3
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3
Риэлтора зарезали в собственном офисе. Мотив преступника шокировал
Голосов: 292
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua