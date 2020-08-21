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пятница, 21 августа 2020 14:58

Задержанный за домашнее насилие мужчина признался в убийствах двух друзей

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Задержанный за домашнее насилие мужчина признался в убийствах двух друзей
В Черкассах задержали семейного тирана, который признался еще в убийствах двух друзей. Фото: скриншот с видео

В Черкассах полицейские, приехавшие на семейную ссору, разоблачили мужчину, который признался в убийствах 2 человек.

Это случилось на ул. Самийла Кошки, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Поступило сообщение, что 58-летний мужчина совершает насилие над 82-летней матерью. После того, как устроил домашний террор над престарелыми родителями, закрылся в своей комнате и никого не впускал. Родственники сказали, что доступ в комнату есть через балкон. Когда полицейские заглянули в окно, мужчины в доме не было. А изнутри доносился трупный запах. Тогда и обнаружили на полу тело человека, замотанное в тряпку и прикрепленное веревками к коляске", - сказано в сообщении.

Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Согласно заключению эксперта, смерть наступила в результате колото-резаной раны на спине.

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Полицейские объявили подозреваемого в розыск. Выяснили, что он сбежал на велосипеде в компании еще одного мужчины. Это зафиксировала камера наблюдения на магазине.

"Когда сотрудники уголовного розыска получили видео, они уже знали, во что одет убийца, как выглядит и на чем скрылся. Во время обыска в комнате, где произошло убийство, следователи нашли мобильные телефоны и документы, которые принадлежали еще одному убитому ранее черкасщанину", - говорят в полиции.

Через несколько часов преступника разыскали в селе Красная Слобода. Он пытался скрыться от полицейских в лесополосе, но был задержан. В содеянном сознался, а также рассказал о 2-м убийстве.

"7 августа он пришел к товарищу с целью нажиться на его имуществе. Зайдя в квартиру, ударил кулаком в лицо хозяина, а затем нанес ножом смертельный удар в шею. После чего забрал мобильные телефоны, документы и скрылся с места преступления", - рассказали полицейские.

Следователи открыли уголовное производство. Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы.

В Фастове Киевской области нетрезвый мужчина устроил резню. В результате 2 мужчин и женщина скончались на месте. Это чета квартирантов и сестра нападавшего. Его мать с ранениями доставили в больницу.

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21
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