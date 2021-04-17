Задержание украинского консула в России: обнародовали видео инцидента

Федеральная служба безопасности России обнародовала видео задержания украинского консула Александра Сосонюк. Он был задержан якобы за попытку купить закрыть базы данных граждан РФ.

Агентство ТАСС опубликовало видео инцидента, которое было получено от ФСБ. Сосонюк был задержан в ресторане. Позже его доставили в управление ФСБ в Санкт-Петербурге.

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"Мужчина искал базы данных на граждан РФ. Интересовался жилыми прописки, машинами, регистрационными номерами. Также данным ФСБ и базой данных уголовных дел", - заявили в ФСБ.

На обнародованном видео присутствует продавец с ярмарки "Юнона" в Петербурге, который рассказал, что Сосонюк якобы планировал именно там приобрести нужную ему информацию.

В пятницу, 16 апреля, консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка задержали оперативники ФСБ.