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Задержание 41-летнего педофила в Киеве: показали его переписку с малолетними
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Задержанный в Киеве педофил из переписывался с малолетними в сети и склонял их к половым отношениям
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Задержанный в Киеве педофил из переписывался с малолетними в сети и склонял их к половым отношениям
Задержанный в Киеве педофил из переписывался с малолетними в сети и склонял их к половым отношениям
Задержанный в Киеве педофил из переписывался с малолетними в сети и склонял их к половым отношениям
Задержанный в Киеве педофил из переписывался с малолетними в сети и склонял их к половым отношениям

Задержанный в Киеве педофил через интернет-сеть подыскивал малолетних девочек для удовлетворения половой страсти неестественным путем.

С последней, 10-летней жертвой, он переписывался в сети. Когда почувствовал доверительное отношение ребенка к себе, он начал разговоры на сексуальные темы. Посылал изображения порнографического характера, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Он рассказывал о половых органах, акты и их значение. Просил девушку прислать ему личные фото порнографического характера. Во время встречи повел ее в заброшенное здание. Воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, мужчина начал касаться ее тела и целовать, но она вырвалась и убежала", - сказано в сообщении.

Во время обыска дома у фигуранта изъяли вещественные доказательства преступления. Среди них мобильный телефон с фотогалереей порнографического характера, которые ему прислали сами малолетние. Следователи по данному факту проводят проверку.

41-летнего подозреваемого в развращении и изнасиловании 10-летней девушки арестовали на два месяца без права на залог. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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