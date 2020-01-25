Задержали вооруженную банду, которая нападала на ювелиров

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В Хмельницком задержали банду, которая с оружием напала на ювелиров.

Трех мужчин правоохранители искали несколько мест. Они в апреле 2019 напали возле ресторана "Колизей" на двух ювелиров из Донецкой области, которые везли изделия из драгоценных металлов в авто, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Нападавшие распылили слезоточивый газ в салоне. У пострадавших отобрали сумку с почти 3,5 килограммами ювелирных изделий, 150 тысяч гривен и ноутбук. Злоумышленники скрылись на автомобиле, который впоследствии сотрудники криминальной полиции нашли сожженным недалеко от места преступления", - говорится в сообщении.

Во время расследования и поиска злоумышленников правоохранители установили, что они местные жители.

Всех троих членов банды задержали. Двух взяли под стражу без права на залог. Следствие по делу продолжается. Грабителей могут посадить на 15 лет с конфискацией имущества.

В Хоросткове на Тернопольщине трое неизвестных в масках напали на ювелирный магазин. Охраннику фирмы угрожали убийством. Вырвали тросом с помощью автомобиля решетки из металлопластикового окна и похитили ценные вещи - вынесли сейф с драгоценностями.