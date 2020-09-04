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пятница, 04 сентября 2020 14:41

Задержали убийцу работницы Верховной Рады

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Задержали убийцу работницы Верховной Рады
Работницу Верховной Рады 65-летнюю Антонину Шпир убил грабитель летом прошлого года. Убийцу задержали. Фото - facebook.com/KyivOperativ

Полиция задержала подозреваемого в убийстве работницы Верховной Рады 65-летней Антонины Шпир, которое произошло летом в 2019-м на Киевщине.

Подозреваемый - 53-летний гражданин Украины, который 5 раз был судим за корыстно-насильственные преступления. Он из Житомирской области, нигде не работал и жил под фальшивыми данными. Последний раз его арестовывали 2011-го на 5 лет за грабеж. Об этом рассказал начальник полиции области Андрей Небытов во время брифинга 4 сентября.

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"Убийца увидел женщину, когда та шла на остановку маршрутки. Он подошел к ней сзади и ограбил. После этого затащил ее на кукурузное поле и убил, потому что она начала кричать", - рассказал Андрей Небытов.

По данным правоохранителей, мужчина причастен к 5 доказанных фактам насильственных действий в отношении женщин. Пострадавших может быть больше.

Преступнику сообщили о подозрении в разбое, убийстве и изнасиловании, суд его арестовал.

Антонина Шпир работала в Верховной Раде гардеробщицей. Жила в Вишневом под Киевом. Время от времени наведывалась в родное село, где после смерти родителей ухаживала за двором. 26 июня прошлого года она приехала на дачу и должна была вернуться в тот же день домой, но исчезла. 4 июля ее нашли мертвой в кукурузном поле между поселками Свободная и Юровка Киевской области, была убита.

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