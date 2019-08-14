Задержали убийцу 16-летней Дианы Хриненко

Задержали подозреваемого в убийстве 16-летней Дианы Хриненко. Девушку убили 24 августа прошлого года. Фото - ТСН

Полиция Кировоградщины задержала подозреваемого в убийстве 16-летней Дианы Хриненко из села Субботцы Знаменского района.

Известно, что подозреваемый скрывался от полиции за рубежом. Об этом пишет "Кировоградская правда" со ссылкой на собственные источники в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Записку с именем вероятного убийцы Дианы Хриненко подбросили в магазин

По неофициальной информации, мужчина проживал в Знаменском районе.

Уже завтра, 15 августа, подозреваемому выбирать меру пресечения.

Диана Хриненко училась в 11-м классе. Исчезла ночью 24 августа прошлого года. Пошла на праздник ко Дню Независимости и не вернулась. По дороге домой разговаривала по телефону со своим парнем, который проходил срочную службу. Вдруг связь прервалась. 26 марта в этом году в поле села Новая Поляна Знаменского района нашли человеческие останки. Они принадлежали пропавшей девушке. 26 июля девушку похоронили в открытом гробу. Родители завернули ее тело в белый саван.