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понедельник, 07 декабря 2020 19:40

Задержали третьего подозреваемого в убийстве киевского музыканта

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Задержали третьего подозреваемого в убийстве киевского музыканта
Подозреваемый должен был помочь спрятать тело Александра Деревянко. Фото: "Украинская правда"

Задержали третьего подозреваемый в убийстве музыканта Александра Деревянко на столичном Печерске.

"Согласно материалам следствия, 31-летний житель Киева помогал двум сообщникам скрыть тело убитого музыканта в гаражном кооперативе и совершил кражу музыкальных инструментов из его квартиры", - прокуратуры Киева.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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По подозрению в умышленном убийстве 65-летнего музыканта уже задержали двух человек. Они убили мужчину в его квартире.

Печерский районный суд Киева взял под стражу на два месяца подозреваемых в убийстве 22 ноября 65-летнего столичного музыканта Александра Деревянко. По данным следствия, двое мужчин в возрасте 31 и 35 лет под предлогом обучения игре на гитаре попали в квартиру киевлянина, где избили его и задушили. Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований.

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