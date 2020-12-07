Задержали третьего подозреваемого в убийстве киевского музыканта

Задержали третьего подозреваемый в убийстве музыканта Александра Деревянко на столичном Печерске.
"Согласно материалам следствия, 31-летний житель Киева помогал двум сообщникам скрыть тело убитого музыканта в гаражном кооперативе и совершил кражу музыкальных инструментов из его квартиры", - прокуратуры Киева.
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
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По подозрению в умышленном убийстве 65-летнего музыканта уже задержали двух человек. Они убили мужчину в его квартире.
Печерский районный суд Киева взял под стражу на два месяца подозреваемых в убийстве 22 ноября 65-летнего столичного музыканта Александра Деревянко. По данным следствия, двое мужчин в возрасте 31 и 35 лет под предлогом обучения игре на гитаре попали в квартиру киевлянина, где избили его и задушили. Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований.
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