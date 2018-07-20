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пятница, 20 июля 2018 11:08

Задержали третьего беглеца из Одесской колонии

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Задержали третьего беглеца из Одесской колонии
Задержан третий беглец из Одесской колонии. В течение суток прятался возле одного из кемпингов области. Фото - Facebook Руслана Форостяка

Задержали 23-летнего Владислава Кусписа, третьего беглеца из Южной исправительной колонии №51, что в Одессе. Об этом сообщил советник начальника областного управления Нацполиции Руслан Форостяк.

"Личным составом Усатовского отделения полиции ГУНП в Одесской области задержан третий беглец резонансного побега, который произошел накануне в Одессе", - сообщил он.

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По словам Форостяка, задержанный в течение суток прятался возле одного из кемпингов области.

Утром 17 июля из одесской колонии сбежали трое заключенных. 21-летний Иван Запорожан и Владислав Куспис, 23 года, сидели за кражи. Вячеслав Загорняк, 26 лет, отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетнего. Двоих беглецов задержали на следующий день.

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