Задержали священника-наркодилера - СМИ

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30 ноября запорожская полиция задержала иеромонаха Свято-Андреевского кафедрального собора Запорожья 35-летнего Илиодора, "адъютанта" митрополита Запорожского Луки с РПЦ.

Причиной задержания стала полученная иеромонахом посылка, в которой в большом количестве находились наркотики. Об этом сообщает издание "Форпост".

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Как сообщил источник в полиции, получать такой "ценный" груз вместе со служителем церкви приехал его друг - протоиерей Евгений Квач который остался за рулем авто и, наблюдая за задержанием, успел сообщить о происшествии руководству Запорожской и Мелитопольской епархии РПЦ.

Как пишет издание, на спасение своих людей в течение 20 минут приехали представители епархии с директором охранной фирмы, но помочь задержанному не получилось и священника доставили в полицию.

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