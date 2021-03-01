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понедельник, 01 марта 2021 14:32

Задержали сутенера, который втягивал в проституцию сельских жительниц

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Задержали сутенера, который втягивал в проституцию сельских жительниц
В Волынской области задержали 25-летнего сутенера. Он в течение года организовывал платные сексуальные услуги. Фото: npu.gov.ua

В Волынской области 25-летний житель Иваничивского района в течение года организовывал платные сексуальные услуги.

Он искал женщин в возрасте от 19 до 25 лет, преимущественно из сел области. Втягивал их в проституцию, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Полицейские задокументировали 7 фактов незаконной деятельности подозреваемого. Дома у него провели обыск и изъяли вещественные доказательства", - сказано в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему грозит до 7 лет тюрьмы. Продолжается следствие.

На Волыни задержали 24-летнюю сутенершу из Ровно, которая наладила схему организации проституции на территории Волынской и Ровенской областей. К "бизнесу" привлекла несовершеннолетнюю.

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