Задержали сутенера, который втягивал в проституцию сельских жительниц

В Волынской области 25-летний житель Иваничивского района в течение года организовывал платные сексуальные услуги.
Он искал женщин в возрасте от 19 до 25 лет, преимущественно из сел области. Втягивал их в проституцию, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Полицейские задокументировали 7 фактов незаконной деятельности подозреваемого. Дома у него провели обыск и изъяли вещественные доказательства", - сказано в сообщении.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему грозит до 7 лет тюрьмы. Продолжается следствие.
На Волыни задержали 24-летнюю сутенершу из Ровно, которая наладила схему организации проституции на территории Волынской и Ровенской областей. К "бизнесу" привлекла несовершеннолетнюю.
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