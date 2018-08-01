Задержали пятерых подозреваемых в убийстве "Сармата"

К убийству бердянского активиста Виталия Олешко причастны пятеро. Их задержали. Фото - скриншот с видео

В городе Васильевка и в Бердянске Запорожской области полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве бердянского активиста, участника боевых действий на Донбассе 43-летнего Виталия Олешко. Об этом сегодня, 1 августа, сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

В рамках плана "Сирена" на посту в городе Васильевка полиция остановила автомобиль разыскиваемых. В авто ЗАЗ обнаружили обрез охотничьего ружья.

"Мы установили, что четыре человека, находившиеся в нем, причастны к убийству жителя Бердянска. Параллельно в Бердянске был задержан еще один, пятый подозреваемый", - сказал Аброськин.

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По его словам, решается вопрос об объявлении им о подозрении. Прокуратура проводит процессуальное руководство досудебного расследования дела об умышленном убийстве.

31 июля в Бердянске Запорожской области застрелили местного активиста Виталия Олешко. Он был добровольцем батальона "Донбасс", участвовал в боях за Иловайск, попал в плен в ДНР.