Задержали преступников, которые убили двух мужчин

В Черкасской области задержали злоумышленников, которые пытали и убили двух мужчин. Фото: Нацполиция

В Черкасской области в поле вблизи автодороги "Киев - Знаменка" нашли двух мертвых мужчин.

На телах пострадавших были обнаружены множественные следы от ударов и колото-резаные раны тела. Предварительно, мужчин перед смертью пытали. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители начали разыскивать лиц, с которыми у погибших могли быть конфликты.

"Во время проведения оперативных мероприятий мы установили, что к совершению уголовного преступления причастны двое жителей города Черкассы. В дальнейшем установили, что действительно у них был конфликт с потерпевшими. Кроме того, оперативники выяснили, что злоумышленники спешно собираются покинуть территорию страны", - рассказал первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

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"Задержали злоумышленников за несколько минут до их выезда из города. Сейчас с подозреваемыми работают следователи", - добавил правоохранитель.

Уголовное производство открыто по статье об умышленном убийстве. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде безальтернативного содержание под стражей сроком на 60 суток.

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