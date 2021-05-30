Задержали преступника, который сбежал из-под стражи суда

 
Ексклюзивы
1/5
Мороженое, кофе и ожидание звездных групп - как Киев празднует День города
Мороженое, кофе и ожидание звездных групп - как Киев празднует День города
Просмотров: 18
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 1008
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Просмотров: 1539
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
Просмотров: 1035
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Просмотров: 1386
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Просмотров: 999
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото и видео
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото и видео
Просмотров: 1980
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
3 Просмотров: 693
Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза
Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза
3 Просмотров: 963
Зеленский против олигархов: президент имитирует борьбу в собственных целях
Зеленский против олигархов: президент имитирует борьбу в собственных целях
Просмотров: 144
Фото
Все фото
5
3
3
4
6
Отец и сын погибли на трассе Киев-Чоп
Отец и сын погибли на трассе Киев-Чоп
29-летний водитель заживо сгорел в автомобиле
29-летний водитель заживо сгорел в автомобиле
Чиновника расстреляли на глазах у свидетелей
Чиновника расстреляли на глазах у свидетелей
Трагедия на полигоне: глыба мусора похоронила четырех человек
Трагедия на полигоне: глыба мусора похоронила четырех человек
Мужчина пытался вынести из России военное оборудование
Мужчина пытался вынести из России военное оборудование
Видео
Все видео
Аномальные осадки: в Симферополе городские улицы превратились в реки
Аномальные осадки: в Симферополе городские улицы превратились в реки
В центре Киева обвалился балкон: видео
В центре Киева обвалился балкон: видео
Стрельба из муниципалами в школе: новые подробности
Стрельба из муниципалами в школе: новые подробности
В Киеве мужчина стрелял в прохожих из окна квартиры
В Киеве мужчина стрелял в прохожих из окна квартиры
В садах и школах нашли плесень и тараканов: шокирующие видео
В садах и школах нашли плесень и тараканов: шокирующие видео
Интервью
1/5
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 387
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 270
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1809
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 324
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 414
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
28 мая 2021
2 Просмотров: 558
Натщерозум
Кінець навчального року. Тести, контрольні, самостійні щодня. Безліч уроків. Моєму сину у школі задають написати есей. Точніше, твір на задану тему, ...
воскресенье, 30 мая 2021 16:05

Задержали преступника, который сбежал из-под стражи суда

  Комментировать
Задержали преступника, который сбежал из-под стражи суда
В Киеве задержали 47-летнего азербайджанца, который сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве задержали 47-летнего Мамедова Афраса Куддасар-Оглы, который сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда.

Его уже передали коллегам из Киевской области для проведения следственных действий, сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разыскивают похитителя женщины с дочкой: показали фото

"Сегодня, в свой выходной день, спецназовец полиции Киева увидел мужчину, похожего по описанию. Полицейский задержал его, вызвал на помощь наряд полиции и следственно-оперативную группу", - рассказал Крищенко.

Известно, что Мамедов - уроженец Азербайджана. В Украине его судят за разбой.

Афрас Мамедов сбежал из-род стражи Ирпенского городского суда в пятницу, 28 мая. Сразу на поиски правонарушителя был ориентирован личный состав и наряды полиции Киева и Киевской области. Была введена специальная полицейская операция.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Задержали преступника, который сбежал из-под стражи суда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
мая

Чиновника расстреляли на глазах у свидетелей

Трагедия на полигоне: глыба мусора похоронила четырех человек

Самое читаемое
&quot;Девушка Бонда&quot;, украинская диджей и звезда &quot;Квартала&quot; привлекают снимками топлес: какие фото публикуют звезды
"Девушка Бонда", украинская диджей и звезда "Квартала" привлекают снимками топлес: какие фото публикуют звезды
10
 Просмотров: 14517
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
4
 Просмотров: 10035
Как менялся центр Киева за последние 80 лет
Как менялся центр Киева за последние 80 лет
15
 Просмотров: 4329
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
17
 Просмотров: 3645
&quot;Холостяк&quot; и экс-жена Богдана признались, остались ли вместе после проекта
"Холостяк" и экс-жена Богдана признались, остались ли вместе после проекта
5
 Просмотров: 2610
Происшествия
Подожженная беременная и 13-летний с арматурой в голове: новости, которые потрясли Украину в течение недели
Подожженная беременная и 13-летний с арматурой в голове: новости, которые потрясли Украину в течение недели
6
 Просмотров: 504
Отец и сын погибли на трассе Киев-Чоп
Отец и сын погибли на трассе Киев-Чоп
5
 Просмотров: 1152
29-летний водитель заживо сгорел в автомобиле
29-летний водитель заживо сгорел в автомобиле
3
 Просмотров: 1170
Побежал за собакой: правоохранители всю ночь искали мальчика, который заблудился в лесу
Побежал за собакой: правоохранители всю ночь искали мальчика, который заблудился в лесу Просмотров: 279
Аномальные осадки: в Симферополе городские улицы превратились в реки
Аномальные осадки: в Симферополе городские улицы превратились в реки
 Просмотров: 612
Больше всего комментируют
18
Секретарь СНБО Мураеву: "Вы едите российский хлеб"
3
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
3
Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза
2
Натщерозум
2
Ляшко рассказал, кого из заместителей оставит
Голосов: 2317
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть