Задержали преступника, который сбежал из-под стражи суда

В Киеве задержали 47-летнего азербайджанца, который сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве задержали 47-летнего Мамедова Афраса Куддасар-Оглы, который сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда.

Его уже передали коллегам из Киевской области для проведения следственных действий, сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

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"Сегодня, в свой выходной день, спецназовец полиции Киева увидел мужчину, похожего по описанию. Полицейский задержал его, вызвал на помощь наряд полиции и следственно-оперативную группу", - рассказал Крищенко.

Известно, что Мамедов - уроженец Азербайджана. В Украине его судят за разбой.

Афрас Мамедов сбежал из-род стражи Ирпенского городского суда в пятницу, 28 мая. Сразу на поиски правонарушителя был ориентирован личный состав и наряды полиции Киева и Киевской области. Была введена специальная полицейская операция.