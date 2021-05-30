Задержали преступника, который сбежал из-под стражи суда

В Киеве задержали 47-летнего Мамедова Афраса Куддасар-Оглы, который сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда.
Его уже передали коллегам из Киевской области для проведения следственных действий, сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.
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"Сегодня, в свой выходной день, спецназовец полиции Киева увидел мужчину, похожего по описанию. Полицейский задержал его, вызвал на помощь наряд полиции и следственно-оперативную группу", - рассказал Крищенко.
Известно, что Мамедов - уроженец Азербайджана. В Украине его судят за разбой.
Афрас Мамедов сбежал из-род стражи Ирпенского городского суда в пятницу, 28 мая. Сразу на поиски правонарушителя был ориентирован личный состав и наряды полиции Киева и Киевской области. Была введена специальная полицейская операция.
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