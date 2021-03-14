Задержали подозреваемого в убийстве Борисовой

У генпрокурора сообщили, что убийцу нашли "по горячим следам". Фото: "Українська правда"

Задержали 52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой.

Начальник департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генпрокурора Юлия Усенко написала об этом в Facebook

"Ребенка искали четверо суток. Все это время после совершения ужасного убийства мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже проходили поиски", - написал он.

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Благодаря слаженным действиям полиции и ювенальных прокуроров Херсонщины по "горячим следам" установили подозреваемого.

7-летняя Мария Борисова исчезла 7 марта. В тот день играла с соседскими детьми и старшим 10-летним братом. Последний раз ее видели возле остановки общественного транспорта около 17.30. Туда бегала, чтобы встретить папу с работы. Он должен был привезти ей подарок к 8 Марта. Никто из детей не заметил, в какой момент исчезла девочка. Семья Марии стояла на учете соцслужб. Отец уже 2 года, как живет отдельно, но с детьми общается.