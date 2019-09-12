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четверг, 12 сентября 2019 18:16

Задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы

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Задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы
В Харькове задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы. Фото - hk.npu.gov.ua

В Харькове задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы.

Злоумышленником оказался безработный 34-летний местный житель, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Задержали его на улице 12 сентября около 16:00. Проводятся все необходимые следственные действия. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении", - сказано в сообщении.

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Следствие продолжается. Предназначен ряд экспертиз.

За изнасилование школьницы подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой.

12-летнюю девушку изнасиловали в Индустриальном районе Харькова 11 сентября по дороге со школы. Злоумышленник подошел к ней на улице. Ударил ее в лицо и затащил в посадку. Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего малолетнюю с травмами и ушибами доставили в больницу.

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12
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