Злоумышленники помогали пересекать границы в обход официальных пунктов пропуска. Фото: Скриншот

На Закарпатье задержали организатора нелегальной миграции в ЕС.

Мужчина занимался подделкой документов и незаконной переправкой людей через госграницу Украины. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

36-летний злоумышленник работал с сообщниками. Для изготовления поддельных документов они использовали прибор лазерной гравировки. Стоили такие незаконные услуги €1800 с клиента.

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Злоумышленники изготавливали заказчикам внутренние документы стран Европейского Союза и помогали в пересечении границы в обход официальных пунктов пропуска.

В результате обысков правоохранители изъяли электронные носители, ноутбуки, паспорта и автомобиль. Все вещественные доказательства видправлилы на экспертизу.

Задержанный мужчина находится в изоляторе временного содержания.

На Киевщине разоблачили преступную группировку из четырех человек, которые подделывали и сбывали фальшивые документы государственного образца "в ассортименте".