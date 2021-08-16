На Закарпатье задержали организатора нелегальной миграции в ЕС.
Мужчина занимался подделкой документов и незаконной переправкой людей через госграницу Украины. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
36-летний злоумышленник работал с сообщниками. Для изготовления поддельных документов они использовали прибор лазерной гравировки. Стоили такие незаконные услуги €1800 с клиента.
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Злоумышленники изготавливали заказчикам внутренние документы стран Европейского Союза и помогали в пересечении границы в обход официальных пунктов пропуска.
В результате обысков правоохранители изъяли электронные носители, ноутбуки, паспорта и автомобиль. Все вещественные доказательства видправлилы на экспертизу.
Задержанный мужчина находится в изоляторе временного содержания.
На Киевщине разоблачили преступную группировку из четырех человек, которые подделывали и сбывали фальшивые документы государственного образца "в ассортименте".
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