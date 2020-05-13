Задержали мужчину, который угрожал взорвать ресторан

На Львовщине провели спецоперацию по задержанию мужчины, который угрожал взорвать ресторан. Фото: Нацполиция

На Львовщине, в городе Винники, мужчина угрожал взорвать гранатой ресторан.

Злоумышленника задержали, сообщает полиция Львовской области.

Им оказался 27-летний львовянин. При себе у мужчины не было оружия и боеприпасов. Ему грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Спецоперация по задержанию хулигана длилась около 3 часов. Переговоры проводил лично глава полиции Львовщины Василий Виконский. Пострадавших в результате спецоперации нет.

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На месте происшествия, кроме полиции, работали взрывотехники, спецназовцы, кинологи, следственно-оперативная группа, а также патрульные полицейские и спасатели.

12 мая около 19.30 в одно из заведений общественного питания в городе Винники зашел мужчина, который заявил, что у него есть граната, и он может ее взорвать. В то время в ресторане проводились ремонтные работы. Все, кто был в помещении, вышли.