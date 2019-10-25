Задержали мужчину, который убил трех человек

В Одесской обл. произошло тройное убийство. Фото: Полиция

В Одесской области правоохранители задержали подозреваемого в тройном убийстве.

Днем в собственном дворе подозреваемый забил до смерти своего знакомого и его старую мать. На следующий день пошел домой к погибшим и убил главу семьи, сообщает Нацполиция.

Тела матери и сына мужчина бросил в выгребную яму у себя во дворе и забросил хламом. Третьего погибшего закрыл в доме и выбросил ключи.

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82-летнего пенсионера с признаками насильственной смерти обнаружил старший сын. Он ждал мать с братом в Одессе, где они должны были встретиться. Потом приехал домой убедиться, что с ними все в порядке. Мужчина сразу вызвал полицию и сообщил об исчезновении еще двух родственников.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 47-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Он поддерживал дружеские отношения с этой семьей. Мужчина признался, что убил 46-летнего товарища, когда тот во время застолья оскорбил его сожительницу. На убийство 80-летней матери приятеля решился, потому что она стала свидетелем и могла сообщить в полицию. А дедушку, как пояснил правонарушитель, лишил жизни из-за того, что пришел к нему пьяным, а тот отказался налить вина.

Досудебное следствие по факту умышленного убийства продолжается.

В Лиманском районе Одесской 39-летний мужчина убил 42-летнего знакомого сестры. Поняв, что натворил, вызвал полицию и скрылся, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.