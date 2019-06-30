Задержали "минера" железнодорожного вокзала

В полицию поступил звонок о минировании железнодорожного вокзала Черкасс. Фото: Твоє місто

В Черкассах в полицию поступил анонимный звонок о минировании железнодорожного вокзала города.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинолог, патрульные полицейские и работники других служб.

Правоохранители эвакуировали около 150 человек. Обследовали помещения и прилегающую территорию, взрывчатки не обнаружили. Обычное движение поездов не нарушено.

Силовикам удалось установить личность "минера" - жителя Черкасс. Его задержали. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.

Продолжается досудебное расследование.

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Вечером 19 июня в полицию Киева поступило сообщение о минировании центрального вокзала. Правоохранители перекрыли входы в Центральный и Южный вокзалы и направляли пассажиров к поездам через боковые подземные переходы. В то же время движение поездов проходило по расписанию.