Задержали криминального авторитета с бандой

Фото: hr.npu.gov.ua

В Херсоне задержали криминального авторитета, который подозревается в похищении элитных автомобилей.

В полицию позвонила 33-летняя жительница областного центра. Рассказала, что ночью неизвестные похитили ее автомобиль Range Rover. Полицейские установили группу лиц, причастных к совершению преступления. Ими оказались известные в местных криминальных кругах граждане во главе со "смотрящим" на воле за Херсоном авторитетом, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Полицейские установили местонахождение автомобиля и задержали двух подозреваемых. Как выяснилось, похищал автомобили непосредственно организатор группы со своим сообщником. Злоумышленники специализировались исключительно на автомобилях престижных марок. После похищения авто ставили в один из гаражей в Днепровском районе. Через несколько дней угонщики связывались с владельцем автомобиля и договаривались о его возвращении за отдельную сумму денег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На свадьбе побили "вора в законе", который был надзирателем Киева

"Оперативники провели значительный объем работы и установили, что к совершению преступления причастен гражданин, известный в криминальных кругах, как "смотрящий" на воле за Херсоном. Вечером 5 ноября работники управления уголовного розыска при поддержке бойцов роты полиции особого назначения задержали подозреваемых в ходе уголовного возвращения угнанного Range Rover. В настоящее время установлено, что незаконной деятельностью они занимаются уже не менее 2 лет", - рассказал начальник полиции Херсонской области Александр Прокудин.

Проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

В Николаеве задержали банду во главе с криминальным авторитетом. Они причастны к похищению мужчин, их избиению и содержанию в заложниках, угону с территории охраняемой автостоянки в Вознесенске грузовика DAF с полуприцепом, а также присвоение документов.