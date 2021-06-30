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среда, 30 июня 2021 22:48

Задержали криминального авторитета из списка СНБО

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Задержали криминального авторитета из списка СНБО
Правоохранители задержали криминального авторитета. Фото: Нацполиция

В Луганской области правоохранители задержали трех граждан Грузии.

Один из них является криминальным авторитетом и включен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает Нацполиция региона.

"Во время проверки установили, что человек находится в санкционный список СНБО от 14 мая 2021 О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос о принудительном возвращении задержанных на родину.

В Киеве задержали криминального авторитета из прозвищем "Дед", которого трижды выдворяли из Украины. Речь идет о 56-летнего гражданина Армении.

Неоднократно судимый мужчина имеет связи с криминалитетом. Отбывал 12-летнее наказание в исправительных колониях Херсонской и Львовской - там имел статус так называемого "смотрящего".

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