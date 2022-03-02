Задержали корректировщика огня по аэродрому Ивано-Франковска

СБУ совместно с полицейскими задержали корректировщика огня. Фото: Нацполиция

Служба безопасности Украины совместно с полицейскими задержали корректировщика огня.

Он навел удар российского "Калибра" на Ивано-Франковский аэродром, сообщает "Оперативный ВСУ".

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Предатель прибыл в Ивано-Франковск 22 февраля и заселился в мотель недалеко от аэродрома.

"23 февраля, накануне ракетно-бомбового удара РФ по Украине, он передал информацию о месте нахождения военного объекта в Россию. В результате попадания ракет по аэродрому его инфраструктура была разрушена. После этого корректировщик доложил о результате удара в РФ. Диверсанта задержали с поличным, когда пытался совершить следующее преступление, направленное на снижение нашей обороноспособности", - сказано в сообщении.

За государственную измену ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Военные Российской Федерации нанесли удары по западным областям Украины 24 февраля. Аэропорт Ивано-Франковска враг уничтожал ракетными комплексами. Также враг ударил в аэропорт Луцка.