Задержали контрабанду сигарет на 1,2 млн грн

В Черновицкой области задержали партию контрабанды. Фото: "Радио Свобода"

Контрабандные сигареты стоимостью более 1 млн грн задержали сегодня утром в Путильском районе пограничники Черновицкого отряда.

Сигареты в Румынию пыталась переправить группа местных жителей. Их остановили в 400 метрах от границы, сообщает "Сегодня".

Контрабандисты попытались скрыться и бросили 9 пакетов с сигаретами. Во время преследования пограничники обнаружили еще 11 пакетов с сигаретами. Их замаскировали и подготовили к транспортировке.

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"В результате действий сотрудников оперативных подразделений, группы реагирования отделения "Перкалаб" и мобильного подразделения "Черновцы" правонарушители потеряли 60 ящиков подакцизного товара", - сообщают в ГНС.

По предварительной информации сумма оценки сигарет составляет 1,2 млн грн. В настоящее время устанавливается круг причастных к противоправной деятельности.

Украинские и британские силовики обезвредили крупную международную преступную группу, которая занималась контрабандой сигарет в страны ЕС.