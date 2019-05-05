Задержали киевлян, которые обворовывали церкви

Мужчин задержали за кражи из церквей. Фото: "Свидетель"

В Вышгородском районе Киевской области, в селе Новые Петровцы, правоохранители задержали 37-летнего киевлянина, подозреваемого в совершении краж из церквей.

По данным полиции Киевской области, мужчина похищал пожертвования прихожан и другие ценности.

"Псевдоверующий входил в доверие к прихожанам и церковнослужителям, смотрел, чем можно "поживиться". Во время поверхностного осмотра у него изъяли украденные из церкви изделия из золота и серебра. Мужчину подозревают в совершении трех краж. В том числе, из храма в поселке Дымер, куда он проник путем повреждения замка", - сообщили в ГУ ЧП Киевской области.

В прокуратуре Киева, между тем, сообщают о задержанном за аналогичное преступление киевлянине.

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"Сообщено о подозрении мужчине, который обокрал помещение храма "Святого Великомученика Георгия Победоносца" на Оболони. Установлено, что еще 14 марта 2019 года года около девяти часов вечера преступник проник в храм через окно и похитил из церковной ювелирной лавки 25 серебряных цепочек, 30 серебряных крестиков, 2 серебряные ложки, 20 серебряных колец, 10 святых образов, 10 золотых крестиков, денежные средства в сумме 400 грн., и две книги "Евангелие". Общая сумма похищенного имущества составила 33 000 гривен", - сообщили в прокуратуре.

Мужчину задержали на территории города Фастов при попытке продать похищенное церковное имущество. Установлено, что он уже был судим за подобные преступления. За совершенное злоумышленнику грозит от 3 до 6 лет с лишением свободы.

Полиция задержала 40-летнего жителя Сторожинецкого района Черновицкой области, который обворовывал церкви. Мужчина скрывался от правоохранителей в Тернополе.