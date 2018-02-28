Задержали группу мошенников, которые похитили у людей 7 млн грн

Мошенники предлагали приобрести авто и не возвращали задаток. Фото: Vinbazar.com

На Львовщине полицейские разоблачили преступную сеть, члены которой мошенническим методом завладели более 7 млн ​​грн жителей пяти областей Украины.

Преступники от имени компании размещали в интернете объявления с предложением купить легковой автомобиль в кредит по ценам ниже рыночных. Клиентам предлагали заплатить залог от 30 до 100 тыс. грн и обещали за несколько дней предоставят автомобиль, сообщает полиция.

Мошенники впоследствии уклонялась от встреч с клиентами. Позже меняли адреса и офисы фирмы, чтобы не возвращать деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Применили гипноз: в Киеве две женщины обокрали мужчину

Мошенники выманили деньги у 150 человек на общую сумму более 7 млн ​​грн. Автомобиль ни один из них не получил.

Подозрение объявили двум лицам.

В Киевской области 82-летний мужчина стал жертвой мошенников, которые работали по известной схеме. Доверчивый житель собрал 22 тыс. своих сбережений, а остальные решил компенсировать золотыми украшениями, которые были дома. Золото и деньги он отдал злоумышленнику, который приехал к нему домой.