Задержали государственного инспектора таможенного поста

Сотрудники СБУ разоблачили в систематическом взяточничестве главного государственного инспектора таможенного поста "Запорожье" Днепровской таможни ГТС Украины.

Чиновник требовал деньги от предпринимателей за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, которые ввозили в Украину. В случае отказа злоумышленник угрожал бизнесменам искусственными препятствиями и торможением процесса оформления и пропуска грузов. За оформление одного таможенной декларации он требовал 500 грн. Ежемесячно дань в размере 50 тыс. грн, передает пресс-служба СБУ.

Правоохранители задержали инспектора на рабочем месте при получении части взятки из общей суммы в 40 тыс. грн.

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Проводятся следственные действия.

Работники Черноморской таможни, которую возглавляет Александр Щуцкий, за последние два месяца неоднократно становились фигурантами громких коррупционных скандалов и задержаний из-за уголовных дел.