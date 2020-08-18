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вторник, 18 августа 2020 09:43

Задержали экс-полицейского, которого подозревают в организации поджога авто журналистки

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Задержали экс-полицейского, которого подозревают в организации поджога авто журналистки
Во Львове задержали бывшего полицейского, которого подозревают в организации поджога авто журналистки. Фото: ssu.gov.ua

Во Львове задержали бывшего полицейского, которого подозревают в организации поджога авто журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

43-летнего майора сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в одном из частных домов, сообщает пресс-служба ведомства.

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Подозреваемый оказал сопротивление. Но после переговоров его все же задержали.

По версии следствия, майор одного из львовских райотделов полиции в сговоре с заказчиком нашел исполнителя.

Авто журналистки подожгли в ночь на 30 января 2020 года на ул. Кубийовича во Львове. Правоохранители задержали в Одессе исполнителя преступления - 19-летнего жителя Хмельницкого. Поджигателю дали 3 года условно.

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