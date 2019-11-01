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пятница, 01 ноября 2019 18:53

Задержали банду во главе с криминальным авторитетом: первые подробности и фото
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В Николаеве задержали банду во главе с криминальным авторитетом
Фото: mk.npu.gov.ua
В Николаеве задержали банду во главе с криминальным авторитетом
В Николаеве задержали банду во главе с криминальным авторитетом
В Николаеве задержали банду во главе с криминальным авторитетом
В Николаеве задержали банду во главе с криминальным авторитетом

1 ноября в Николаеве задержали банду во главе с криминальным авторитетом. Они причастны к похищению мужчин, их избиению и содержании в заложниках, угоне с территории охраняемой автостоянки в г. Вознесенске грузовика DAF с полуприцепом, а также присвоение документов.

Задержанным - 25, 41, 47, и 49 лет. Двое из подозреваемых ранее судимые жители Николаева, еще двое - жители Вознесенска, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Полиция проводит ряд обысков по местам проживания злоумышленников, в их автомобилях и офисах. Уже правоохранители изъяли более сотни патронов к разному оружию, в том числе к автоматическому, три пистолета и ножи, а также наркотические средства", - сказано в сообщении.

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Возглавлял группировку 49-летний житель Николаева - известная личность в криминальных кругах. По данным местных СМИ, это - Апти Ислангириев.

Полиция сообщает, что он является подсудимым в двух резонансных делах и отпущен судом под залог. А ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления. Сегодня во время обыска в его внедорожнике правоохранители нашли оружие и патроны.

"Также в автомобиле одного из вознесенцев полицейские обнаружили мужчину - гражданина РФ, который находится в международном розыске. В ближайшее время суд будет избирать им меру пресечени ", - отметил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Иван Выговский.

Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Хмельницкой области сотрудники полиции совместно с СБУ задержали криминального авторитета по прозвищу Молдаван. Он незаконно пересек государственную границу, нарушил домашний арест и был в розыске.

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Дата
01
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