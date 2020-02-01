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суббота, 01 февраля 2020 18:10

Задержали банду, которая "выбивала" деньги с бизнесменов

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Задержали банду, которая &quot;выбивала&quot; деньги с бизнесменов
На Закарпатье задержали банду, которая "выбивала" деньги с бизнесменов. Фото - ssu.gov.ua

Группировку рэкетиров, которое терроризировало местный бизнес, обезвредили на Закарпатье.

В состав группы входило трое жителей региона, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Злоумышленники, создавая искусственные конфликтные ситуации, требовали деньги у местных жителей. Также рэкетиры обложили "данью" представителей коммерческих структур. Для "выбивания" несуществующих долгов участники группировки применяли психологическое давление и физическое насилие", - рассказали в СБУ.

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Преступников поймали на вымогательстве $6 тыс. "дани" от местного предпринимателя. В случае неуплаты денег угрожали мужчине физической расправой.

У задержанных изъяли огнестрельное оружие иностранного образца с двумя магазинами патронов. Во время обысков дома обнаружили наркотики, а также взрывпакеты, которые злоумышленники использовали для запугивания людей.

Следствие по делу продолжается.

В Окнянськом районе Одесской области полицейский с бывшим коллегой напали на дом местного фермера. Их задержали. Это 27-летний сотрудник подразделения спецназначения полиции и 29-летний уволенный в прошлом году правоохранитель. Еще двух сообщников ищут.

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