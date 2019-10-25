 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 999
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 5265
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 774
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 5652
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 39960
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1125
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3294
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2331
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3330
Фото
Все фото
4
4
7
5
5
Задержали банду, которая ограбила десяток банкоматов
Задержали банду, которая ограбила десяток банкоматов
Пробка на несколько километров: в Киеве столкнулись 4 автомобиля
Пробка на несколько километров: в Киеве столкнулись 4 автомобиля
В столице троллейбус разбил светофор
В столице троллейбус разбил светофор
Микроавтобус с украинскими туристами столкнулся с трактором
Микроавтобус с украинскими туристами столкнулся с трактором
В Киеве задержали банду клофелинщиц
В Киеве задержали банду клофелинщиц
Видео
Все видео
Посреди спального района в Киеве прогремел взрыв
Посреди спального района в Киеве прогремел взрыв
Сдавали помещения за 1 грн - столичные экс-чиновники попались на преступлении
Сдавали помещения за 1 грн - столичные экс-чиновники попались на преступлении
Прыжок школьницы с окна школы: в полиции рассказали подробности
Прыжок школьницы с окна школы: в полиции рассказали подробности
С 4-го этажа столичной школы упала 7-классница
С 4-го этажа столичной школы упала 7-классница
Взрыв в центре Киева: назвали имя второго погибшего
Взрыв в центре Киева: назвали имя второго погибшего
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 774
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5400
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7524
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1845
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1035
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 октября 2019
Просмотров: 468
Міміка й жести
Уранці, коли їдеш з Лівого берега, у вагонах метро на Сирецькій лінії дуже тісно. Люди утрамбовані, як оселедці. Не поворушиш ні рукою, ні ногою. І ...
пятница, 25 октября 2019 11:50

Задержали банду, которая ограбила десяток банкоматов
4

  Комментировать

В Днепре задержали банду из трех мужчин, которые взорвали и ограбили десяток банкоматов в городе
Фото: dp.npu.gov.ua
В Днепре задержали банду из трех мужчин, которые взорвали и ограбили десяток банкоматов в городе
В Днепре задержали банду из трех мужчин, которые взорвали и ограбили десяток банкоматов в городе
В Днепре задержали банду из трех мужчин, которые взорвали и ограбили десяток банкоматов в городе

Правоохранители выследили и задержали в Днепре банду из трех мужчин, которые с декабря прошлого года взорвали и ограбили десяток банкоматов в городе.

Задержанные - местные жители в возрасте от 22 до 32 лет, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Во время в обысков у подозреваемых изъяли несколько пистолетов, патроны, номерные знаки к автомобилям, шлемы, бронежилеты, газовые баллоны, шланги и другие инструменты, с помощью которых совершались преступления. Также изъяты автомобили "БМВ" и "ВАЗ", скутер и велосипед, на которых передвигались злоумышленники", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно сколько денег украли из ограбленного банкомата

Установлено, что подозреваемые действовали ночью. Выбирали банкоматы, которая находились в отдаленных районах города, не оборудованные камерами видеонаблюдения. Как было установлено в ходе экспертизы, банкоматы были повреждены взрывами газовоздушной смеси.

За совершение кражи в крупных размерах преступникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Трое неизвестных в Киеве взорвали банкомат Приватбанка на перекрестке улиц Кубанской Украины и Лесного массива. Преступники похитили 700 тыс. грн и сбежали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Задержали банду, которая ограбила десяток банкоматов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
октября

Умер "крёстный отец" Владимира Кличко

Украинских военных расстреляли за отказ перейти на сторону врага

Камикадзе японцы восхваляли как богов

Самое читаемое
Бросила церковь ради порно: самые &quot;горячие&quot; фото экс-мормонки
Бросила церковь ради порно: самые "горячие" фото экс-мормонки
13
 Просмотров: 77342
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц Просмотров: 41538
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
 8 Просмотров: 26055
Синоптик назвала дату резкого похолодания
Синоптик назвала дату резкого похолодания Просмотров: 23364
Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают
Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают
19
 Просмотров: 21799
Происшествия
Прыгнул, но немного не успел: во время ремонта лифта погиб человек
Прыгнул, но немного не успел: во время ремонта лифта погиб человек Просмотров: 1071
Неизвестные забросали камнями автобусы с футбольными фанатами
Неизвестные забросали камнями автобусы с футбольными фанатами Просмотров: 279
Пробка на несколько километров: в Киеве столкнулись 4 автомобиля
Пробка на несколько километров: в Киеве столкнулись 4 автомобиля
4
 Просмотров: 13996
Посреди спального района в Киеве прогремел взрыв
Посреди спального района в Киеве прогремел взрыв
 Просмотров: 1584
В столице троллейбус разбил светофор
В столице троллейбус разбил светофор
7
 Просмотров: 1953
Больше всего комментируют
8
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
6
Сивохо о "формуле Штайнмайера": Не вижу ничего страшного
6
Арамахия прошел полиграф: результаты
5
"Майдан вышел на протест, чтобы таких, как вы, не было на нашей земле" - семьи героев Небесной сотни ответили Портнову
3
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
Голосов: 253
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua