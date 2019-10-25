Задержали банду, которая ограбила десяток банкоматов

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Правоохранители выследили и задержали в Днепре банду из трех мужчин, которые с декабря прошлого года взорвали и ограбили десяток банкоматов в городе.

Задержанные - местные жители в возрасте от 22 до 32 лет, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Во время в обысков у подозреваемых изъяли несколько пистолетов, патроны, номерные знаки к автомобилям, шлемы, бронежилеты, газовые баллоны, шланги и другие инструменты, с помощью которых совершались преступления. Также изъяты автомобили "БМВ" и "ВАЗ", скутер и велосипед, на которых передвигались злоумышленники", - рассказали в полиции.

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Установлено, что подозреваемые действовали ночью. Выбирали банкоматы, которая находились в отдаленных районах города, не оборудованные камерами видеонаблюдения. Как было установлено в ходе экспертизы, банкоматы были повреждены взрывами газовоздушной смеси.

За совершение кражи в крупных размерах преступникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Трое неизвестных в Киеве взорвали банкомат Приватбанка на перекрестке улиц Кубанской Украины и Лесного массива. Преступники похитили 700 тыс. грн и сбежали.