Задержали банду киллеров

На Волыни задержали банду, которую подозревают в групповом заказном убийстве. Фото - vl.npu.gov.ua

На Волыни задержали банду из 4-х мужчин, которых подозревают в групповом заказном убийстве.

Речь идет о заказном убийстве 46-летнего жителя села Долгоносы Ковельского района. Его заказал соперник из-за ревности и неприязненных отношений, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Члены организованной группы, двое из которых уже привлекались к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, тщательно спланировали свои действия. О встрече с жертвой злоумышленники договорились вблизи недействующего кафе в Ковеле, где во время разговора один из них выстрелил потерпевшему в голову. Тело убитого сообщники перенесли в лес и закопали", - сказано в сообщении.

Всем подозреваемым судом избрана мера пресечения. Трое из них находятся под стражей, еще один - под домашним арестом. Всем грозит пожизненное заключение. Досудебное расследование продолжается.

46-летний мужчина исчез 17 сентября в прошлом году - ушел из дома и не вернулся. В течение нескольких часов полицейские обнаружили на окраине города Ковель прикопанное тело пропавшего мужчины с пулей в голове.