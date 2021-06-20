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воскресенье, 20 июня 2021 15:00

Зацепилась за деревья и выжила: 4-летний ребенок выпал с девятого этажа

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Зацепилась за деревья и выжила: 4-летний ребенок выпал с девятого этажа
В Одесской области 2-летний мальчик и 4-летняя девочка выпали из окон своих квартир. Оба живы, но имеют тяжелые травмы. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В различных населенных пунктах Одесского района 2-летний мальчик и 4-летняя девочка выпали из окон своих квартир 19 июня.

Дети выжили, но находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мальчик выпал из окна второго этажа, когда мать возилась на кухне. Играя в комнате, он залез на подоконник и оперся на москитную сетку. Девочка выпала с балкона девятого этажа многоэтажки. По предварительным данным, она играла на балконе, пока родители занимались ремонтом в другой комнате. К счастью, ребенок выжил, зацепившись за деревья, которые росли под окном", - рассказали полицейские.

Следователи выясняют полные обстоятельства событий и решают вопрос об их квалификации.

В Винницкой области с балкона пятого этажа выпал 3-летний мальчик. Оставшись дома со старшим братом, мальчик вышел на балкон, открыл окно и, не удержавшись, выпал. Его спасли бельевые веревки, за которые зацепился.

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