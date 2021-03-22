Зацепил легковушку и влетел под фуру: 20-летний водитель Volkswagen разбился с друзьями

Ночью 22 марта в Коростышеве Житомирской области водитель легкового Volkswagen на значительной скорости зацепил попутный Chevrolet и влетел под грузовик, припаркованный на обочине.

В результате ДТП погибли 3 человека, один из пассажиров с травмами в больнице. Все местные жители. Об этом во время брифинга рассказал начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.

Фото: zt.npu.gov.ua

"Водитель автомобиля Volkswagen Passat, 20-летний местный житель, двигаясь по улице Киевской на значительной скорости, пытался обогнать Chevrolet Aveo по правой полосе движения. После бокового столкновения с ним неуправляемый Volkswagen вынесло до отбойника, где легковушка влетела под автопоезд DAF с полуприцепом. Водитель Volkswagen и двое его пассажиров, 21-летний мужчина и 16-летняя девушка от полученных травм погибли на месте происшествия. Третьего 21-летнего пассажира этой же машины с телесными повреждениями госпитализировали в больницу", - рассказал Юрий Олейник.

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Был ли водитель легковушки пьян - устанавливают эксперты. В уцелевшего пассажира в крови обнаружили 1,99 промилле алкоголя.

"У травмированного мужчины по результатам медицинского обследования зафиксировано состояние алкогольного опьянения в 1,99 промилле. Определение состояния, в котором находились погибшие водитель и пассажиры Volkswagen, продолжается. Другие участники ДТП, водитель и пассажир Chevrolet и водитель грузовика, предварительно, не пострадали. Их автомобили получили механические повреждения", - добавил Олейник.

Обстоятельства и причины ДТП полицейские устанавливают. Открытое уголовное производство.

На Киевщине возле Борисполя произошла авария 3 автомобилей. Среди них - 2 легковых и 1 грузовик. Один из автомобилей перевернулся. Предварительно известно, что есть пострадавшие.