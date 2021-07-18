Забил медбрата стулом до смерти - с психбольницы сбежал опасный пациент

Мужчина агрессивен, поэтому лучше избегать личного контакта с ним. Фото: pixabay.com

В Гейковской областной психоневрологической больнице, что под Кривым Рогом, пациент до смерти забил медбрата.

Инцидент произошел 18 июля около 04:00. 54-летнего медработника злоумышленник, вероятно, бил стулом, сообщает "Первый городской" со ссылкой на полицию.

21-летний пациент сбежал из больницы вместе с товарищем по палате. Сейчас правоохранители разыскивают убийцу.

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По предварительной информации, его зовут Иван. Убежал вместе с другим пациентом - Ярославом. Они могли отправиться пешком в сторону Кривого Рога, пишет Telegram-канал "Олег Ермолинский - блог Кривого Рога".

Недавно в Белой Церкви врач напал с ножом на местного. Пострадавшего доставили в больницу, однако от травм он скончался. Злоумышленник также нанес жертве 40 ударов отверткой.