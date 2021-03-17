За смерть 3-летнего мальчика взялась полиция

В реанимации Могилев-Подольской окружной больницы на Виннитчине умер 3-летний Павел Лутковский из села Боровка Черновицкого района. В прошлом году медики спасали его от коронавируса. Фото: facebook.com/Геннадий Вацак

Смерть 3-летнего Павла Лутковского, который умер в реанимации Могилев-Подольской окружной больницы Винницкой области, расследуют полицейские. Производство открыли по факту злостного невыполнения родителями обязанностей по уходу за ребенком, повлекшего тяжкие последствия.

Расследование было начато после обнародования информации, что мальчика привезли в больницу ослабленного, с критически малым весом как следствие ненадлежащего ухода за ним со стороны матери. Об этом сообщил начальник Могилев-Подольского районного управления полиции Василий Ободовский.

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"Следователи изымают медицинскую документацию, связанную с лечением мальчика, на основании которой будет проведена судебно-медицинская экспертиза", - рассказал Ободовский.

Если докажут вину матери, могут посадить на 5 лет. Продолжается расследование.

Павлик Лутковский из многодетной семьи из села Боровка Черновицкого района. Год назад стал самым младшим пациентом Украины, больным коронавирусом. В Могилев-Подольскую окружную больницу мальчика привезли без пульса - в коме. Ребенок 12 мин. пробыл в состоянии клинической смерти. Затем были 12 дней комы на аппарате ИВЛ. За его жизнь 3 недели боролись медики. От Covid-19 мальчик выздоровел. Но из-за кислородного голодания мозга имел тяжелые нарушения сознания. Нуждался в тщательном уходе и реабилитации.