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пятница, 14 мая 2021 11:04

За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат

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В селе Глещава на Тернопольщине участник ООС 24-летней Андрей Пекельный смертельно ранил ножом 23-летнего Владимира Воробца из соседней Ивановки. Между мужчинами возник конфликт на дискотеке. Чтобы избежать драки Андрей бежал домой и там закрылся. А Владимир с четырьмя товарищами побежали за ним. Андрея сразу задержали и объявили подозрение в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. На следующий день дело переквалифицировали на "умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны". Взяли под домашний арест по решению суда. Через несколько дней министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что дело заберут в главное следственное управление Нацполиции. Заявил, что объявлять подозрение преждевременно и необоснованно.

Автор: tp.npu.gov.ua
  На Тернопольщине 24-летний Андрей Пекельный, защищая себя и мать, смертельно травмировал одного из нападавших
На Тернопольщине 24-летний Андрей Пекельный, защищая себя и мать, смертельно травмировал одного из нападавших

А в Киеве почти год судят общественного активиста Сергея Стерненка. Его подозревают в умышленном убийстве нападавшего 29-летнего Ивана Кузнецова. Сергей говорит, убивать не хотел. То была самозащита. В СБУ отрицают. Говорят, он всадил нож в сердце Кузнецову, когда тот убегал.

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Автор: facebook.com/Sergii.Starenkyi
  Адвокат Сергей Старенький считает, что определение пределов необходимой обороны в законе прописано некорректно. Закон не защищает лицо, на которое нападают
Адвокат Сергей Старенький считает, что определение пределов необходимой обороны в законе прописано некорректно. Закон не защищает лицо, на которое нападают

Как работает украинский закон о пределах необходимой обороны, где тонкая грань, которая определяет - была ли это самооборона или убийство, кто ее определяет, и что нужно изменить, чтобы закон работал - говорим с адвокатом Сергеем Стареньким.

Принцип, который заложен в украинском законодательстве, заключается в том, что оборона должна быть адекватна нападению и не более, чем нападение. И эта оборона должна быть прекращена немедленно, если нападавший прекратил свои активные действия. То есть, человек отвечает нападавшему. Если тот остановился - человек, который оборонялся, не может продолжать свои активные действия по факту избиения, выстрелов и так далее. Тогда это уже будет дополнительный состав преступления - телесные повреждения, покушение на убийство. Но здесь сложно оценить - прекратил он эти действия или не прекратил, если нападавший пострадал до смерти. Не может свидетельствовать или что-то другое. Это нужно устанавливать по словам свидетелей, видеодоказательствам или иной стороны, осталась жива. Поэтому это очень сложно.

Существуют исключения при обороне - что ответ должен быть не более, чем нападение?

Есть несколько исключений. Первое - нападают с кулаками - то нельзя брать нож или пистолет и защищаться. Только если есть реальная угроза жизни и здоровью. К примеру нападает с кулаками профессиональный боксер. Понимаем, что кулаками может убить - то мы можем сопротивляться с помощью каких-то предметов: палки, оружия если есть. Есть также исключения по групповому нападению. Это очевидно, что силы нападающего преобладают даже без оружия. Тогда человек может оказать вооруженное сопротивление, если у него есть соответствующее разрешение. Также есть исключения во время нападения на дом - вооруженный или групповой. Тогда человек может совершать вооруженное сопротивление вплоть до убийства нападавших, если есть угроза жизни и здоровью.

Автор: Сергей Стерненко/Facebook
  24 мая 2018-го в Одессе напали на главу общественной организации "Неравнодушные" Сергея Стерненка. Злоумышленников были двое. Одного из них Сергей смертельно ранил ножом в живот. Сам получил сотрясение мозга, травму руки, потерял много крови
24 мая 2018-го в Одессе напали на главу общественной организации "Неравнодушные" Сергея Стерненка. Злоумышленников были двое. Одного из них Сергей смертельно ранил ножом в живот. Сам получил сотрясение мозга, травму руки, потерял много крови

Статья о пределах необходимой обороны современная?

Принцип этой статьи оставили советский. Есть прописано превышение пределов необходимой обороны, но обозначенных пределов необходимой обороны - нету. Это какие-то комментарии, какое-то субъективное мнение.

Как работает закон?

Закон об обороне некорректен. И он не защищает лицо, на которое нападают. Он носит оценочный характер. Оценочное суждение должны предоставлять полицейские и прокуроры. И то все зависит от их желания. Конкретных критериев в нашем законе не прописано. Поэтому он однозначно нуждается в доработке. И однозначно должен трактовать так, что за последствия нападения должен нести ответственность нападающий, а не тот, на кого нападают. То есть, у нападающего руки развязаны, он совершает противоправное действие так, как он хочет. А жертва должна оценивать действия нападающего и свои действия также оценивать, чтобы не дай бог не преувеличить действия нападающего.

Что нужно изменить?

Должны быть четкие критерии. На тебя совершено нападение в твоем доме - можешь защищаться любыми способами. Но у нас блокируются изменения в уголовное законодательство со стороны полиции. Потому что именно полиции предоставлено это оценочное суждение. А во-вторых, изменения в Уголовный кодекс - они однозначно должны рассматриваться в комплексе с законодательством об оружии. А мы знаем, что законодательство об оружии тоже блокируется министерством внутренних дел. То есть закон об обороте оружия, разрешение, кто его имеет, кто нет. Ответственность, по моему мнению, за все эти вопросы лежит на полиции.

У них нет разграничения, что ты мог выстрелить по ногам и оставить живым нападающего. Он стреляет так, как считает необходимым. Или как умеет

Какая практика в мире?

Мировая практика разная. Всегда не слишком простая история - квалифицировать, правильно действовал человек, или неправильно. Но например США и Канада - у них четкая позиция законодательства в большинстве штатов. Если без разрешения на частной территории находится человек, то владелец этой территории может трактовать это как нападение. И защищаться с использованием даже оружия. У них нет разграничения, что ты мог выстрелить по ногам и оставить живым нападающего. Он стреляет так, как считает необходимым. Или как умеет. Есть страны в Европе тоже, защищающие частную собственность, частную территорию. Но вопросы о нападении на улице, например, тоже не просто урегулированы. И носят характер оценки каждой истории. Мог избежать, необходимо было так поступать для своей защиты, необходимо было убивать и так далее. То есть, Соединенные Штаты и Канада - это наиболее радикальные законодательства. Европейская практика довольно разная. В Украине она не урегулирована.

В селе Артюховка Змиевского района Харьковской области Леся Емельяненко застрелила незнакомца, который влез в их дом. Тот схватил бутылку на кухне и нож. Бросился на женщину. Она выстрелила. Первые два патрона в ружье резиновые, следующие пять - травматические. Дальше - картечь. Выстреляла почти всю обойму. На шестой раз попала ему в голову. Он упал. Полиция расследовала смерть мужчины как "превышение пределов самообороны".

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