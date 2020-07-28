За "полтавского террориста" больше не предлагают вознаграждение

Полицейские продолжают поиски полтавчанина Романа Скрыпника, который захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке. Фото: Вконтакте

Полиция Полтавщины отказалась от предоставления вознаграждения за информацию, которая поможет разыскать Романа Скрыпника.

Правоохранители взвесили все риски и призывают людей быть осторожными, если увидят Романа Скрыпника и не задерживать его самостоятельно. Об этом сообщил пресс-секретарь Полтавского облуправления полиции Роман Гришин.

"Он опасен и поэтому этого делать не следует. Следует немедленно звонить в полицию", - говорит Гришин, передает УНИАН.

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По его словам, оперативно-розыскные мероприятия для задержания особо опасного злоумышленника продолжаются. Работу полицейских и нацгвардийцев затрудняют персональные навыки разыскиваемого и специфика природного ландшафта Миргородского района.

"На основании данных, полученных из различных источников, а также результатов анализа действий и мотивации злоумышленника, полиция сформировала его психолого-криминалистический портрет. В частности, полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также известно, что он имеет проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств. Эти составляющие психологического портрета работники полиции учитывают при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий", - говорит Гришин.

Утром 23 июля правоохранители в Полтаве проводили операцию по задержанию автоугонщика. Подозреваемый выхватил гранату РГД-5 и взял в заложники оперативника. Через 3 часа злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на полковника полиции. Они выехали из Полтавы на автомобиле ВАЗ 2115. В Решетиловском районе Полтавской области мужчина сбежал в лес.