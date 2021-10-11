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понедельник, 11 октября 2021 12:22

За минуты сложились три этажа: под Киевом развалилась школа
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Васильковская ООШ №6 обвалилась через фундамент
Фото: unn.com.ua
Детям объявили временные каникулы. Впоследствии они продолжили обучение в близлежащих школах
Васильковская ООШ №6 обвалилась через фундамент
Васильковская ООШ №6 обвалилась через фундамент
Васильковская ООШ №6 обвалилась через фундамент

11 октября 2016 года в общеобразовательной школе №6 Василькова Киевской области упала капитальная стена.

"Утром запустили отопление. Все было спокойно. Но в 10 утра забежал завхоз и закричал, что есть потрескивание по стене. Ответил ему, чтобы выводил классы из левого крыла. Сам пошел в правое. Был на лестнице, когда мимо меня выходили три класса. Вдруг за восемь метров от меня сложились три этажа", - рассказывал директор школы Леонид Горулько.

Оползень заблокировал выходы из шести кабинетов. Со второго и третьего этажей учеников снимали спасатели. Образовался завал высотой 9 м и длиной 15 м. Всего из помещения школы эвакуировали 589 учеников и 42 сотрудника. Никто не пострадал.

Причиной разрушения признали старый фундамент, не выдержавший нагрузки.

"Больше всего шокировало, что рухнувшая стена построена в один кирпич. Это удивительно, что несущая стена построена даже не в два кирпича. И она еще и простояла столько лет", - сообщил заместитель министра образования и науки Павел Хобзей.

Школу построили в 1965 году. При строительстве возникли проблемы. Первый директор школы Иван Победа пытался устранить недостатки.

В 2016-м в школе провели ремонт за 400 тыс. грн. Капитально отремонтировали спортзал, купили мебель и маты. За три года до обвала возле школы положили асфальт и построили пищевой блок.

Перед учебным годом школу проверила инспекция. Тогда повреждений на стенах не нашли.

По факту обрушения стены полиция Киевской области открыла уголовное производство.

Учеников школы отправили учиться в другие близлежащие школы, детский сад и местный колледж.

Восстановление Васильковской СОШ №6 началось в 2018 году. На это выделили 214 млн грн. Строительство рассчитали на три года. Оно должно было завершиться в августе 2021-го. Но образовательное учреждение до сих пор не работает.

8 октября 2021 года депутаты Васильковского городского совета обратились в Киевский областной совет и Киевской ОГА о выделении средств на неотложные работы по перекрытию крыши Васильковской школы №6. Это нужно, чтобы предотвратить разрушение застройки.

"Крыша шестой школы разобрали на скейт-парк", - говорит житель Василькова Мирослав Вернигора.

В 2016 году в Украине несколько раз обрушивались жилые дома и учреждения.

12 декабря обрушилось общежитие в Чернигове. Упала фасадная стена и перекрытия между этажами. Разрушилось шесть комнат. Пострадали восемь человек. Погибла женщина.

25 февраля в столичной многоэтажке упали перекрытия на всех этажах. Под завалами оказались восемь строителей, которые ремонтировали дом. Двое из них погибли.

24 ноября упал дом в Кропивницком Кировоградской области. Обрушились перекрытия между первым этажом и подвалом. Никто не пострадал.

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Дата
11
октября

За минуты сложились три этажа: под Киевом развалилась школа

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