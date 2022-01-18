За границу на списанном самолете: контрабандистов задержали с поличным

Фото: dpsu.gov.ua

В Хмельницкой области, в 35 км от границы с Молдовой, пограничники обнаружили контрабандистов с самолетом.

Об этом сообщает ГНСУ.

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Задержали троих украинцев и одного гражданина Молдовы. Злоумышленники готовились переправить подакцизные товары через государственную границу на списанном и практически не пригодном для полетов самолете АН-2.

"На месте происшествия также обнаружили средства GPS-навигации, бочки с горюче-смазочными материалами, фонари для осуществления освещения импровизированной взлетной полосы в ночное время и т.д.", - говорится в сообщении пограничников.

Решается вопрос открытия уголовного производства.

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