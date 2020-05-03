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воскресенье, 03 мая 2020 16:01

За границей от коронавируса умер еще один украинец

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За границей от коронавируса умер еще один украинец
В Швеции от коронавируса умер украинец. Фото: Reuters

В Швеции умер гражданин Украины, у которого был коронавирус.

"2 мая в Каролинской больнице города Стокгольм умер гражданин Украины, инфицирован коронавирусом", - об этом рассказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, в связи с этим посольство Украины в Швеции предоставляет содействие родственникам умершего по оформлению необходимых документов и решения вопроса о репатриации тела.

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Это уже восьмая смерть украинца за рубежом. Ранее четверо украинок умерли в Италии и по одному украинцу умерли во Франции, США и Великобритании.

Всего в Украине коронавирусом заболело 11913 человек. Из них 829 детей и 2325 медицинских работников.

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