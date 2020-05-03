За границей от коронавируса умер еще один украинец

В Швеции умер гражданин Украины, у которого был коронавирус.
"2 мая в Каролинской больнице города Стокгольм умер гражданин Украины, инфицирован коронавирусом", - об этом рассказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
По его словам, в связи с этим посольство Украины в Швеции предоставляет содействие родственникам умершего по оформлению необходимых документов и решения вопроса о репатриации тела.
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Это уже восьмая смерть украинца за рубежом. Ранее четверо украинок умерли в Италии и по одному украинцу умерли во Франции, США и Великобритании.
Всего в Украине коронавирусом заболело 11913 человек. Из них 829 детей и 2325 медицинских работников.
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