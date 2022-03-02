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среда, 02 марта 2022 16:54

За диверсию или предательство Родине могут начать наказывать пожизненным заключением

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За диверсию или предательство Родине могут начать наказывать пожизненным заключением
Соответствующий законопроект одобрил комитет. Фото: Pexels

Правоохранительный комитет поддержал законопроект о пожизненном заключении за диверсии и измену Родине.

Об этом сообщает партия "Слуга народа".

Проект предлагает в статьях 111 и 113 УК Украины предусмотреть наказание за государственную измену и диверсию в условиях военного положения.

Никакой амнистии за диверсии и предательство Родине. Максимальная мера наказания – пожизненное заключение", – написал народный депутат Максим Бужанский.

Проект закона устанавливает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненного лишения свободы с обязательной конфискацией всего имущества.

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Предлагается запретить любую амнистию к лицам, совершившим государственную измену и диверсию.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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