За диверсию и государственную измену будут судить пожизненно - СБУ

Отныне наказание для злоумышленников, совершивших государственную измену или диверсию в условиях военного положения, стало еще более суровым – до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Силовики ежедневно задерживают и ликвидируют агентурные сети врага, выявляет шпионов и диверсантов.

В частности, за прошедшие сутки (9 марта) СБУ разоблачила жителя так называемой "ДНР" в Закарпатской области. Он шпионил в пользу оккупанта и публично заявлял о поддержке агрессии РФ.

"С началом вторжения он записал видео для одного из российских телеканалов. После этого начал "сливать" врагу информацию о расположении украинских военных в Харькове. Именно по ним в дальнейшем был совершен артобстрел. Российский информатор "залег" в Ужгороде и ждал дальнейших указаний от врага, однако был схвачен", - сообщают в спецслужбе.

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В Харьковской области задержан еще один вражеский агент, гражданин РФ. Несколько лет назад злоумышленник у себя на родине, в Петропавловске-Камчатском, растратил бюджетные средства на строительстве дорог. Чтобы избежать уголовной ответственности, он согласился на "сотрудничество" с ФСБ РФ.

"На момент начала широкомасштабного вторжения российских войск в Украину агент гостил у матери в Киеве. ФСБ сразу вышла с ним на связь и дала указание собирать данные о координатах блок-постов на ключевых магистралях Украины, количестве личного состава и имеющемся вооружении", - пишут.

В Донецкой области силовики задержали 23-летнего местного жителя. Он собирал и передавал агрессору важную информацию о силах и средствах ВСУ и перемещении военной техники. В ходе следствия выяснили, что разведданные злоумышленник передавал родственнику – бывшему боевику так называемой ДНР, который в 2016 году выехал в РФ.

"Из месседжеров он отправлял фото с дислокацией, стоянками и передвижениями техники ВСУ и метки на картах с точной локацией. Полученные разведданные использовались оккупационными войсками РФ при планировании наступательных и террористических операций", - говорят в СБУ.

По материалам СБУ подозрение в государственной измене получил киевлянин, завербованный сотрудником так называемой "МГБ ЛНР". Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленник передавал куратору данные о бывших и нынешних сотрудниках СБУ и пытался вербовать украинцев в интересах РФ.

В Днепропетровской области спецназовцы задержали мужчину, который фотографировал блокпосты в области и наносил их на гугл-карты. Отправив "заказчикам" скриншот с выполненным заданием, рассчитывал получить 75 долларов США. СБУ задержали шпиона при попытке снять часть денег с банковской карты в банкомате. В настоящее время ему доложено о подозрении и взят под стражу.

Российские оккупанты начали обозначать себя желтой лентой Сил обороны Украины на рукаве, чтобы ввести в заблуждение. Однако, для идентификации принадлежности к ВС РФ желтая лента также крепится на ногу. Генштаб призывает быть бдительными.