Враг вводит в заблуждение. Обозначает себя желтой лентой

Российские оккупанты начали обозначать себя желтой лентой Сил обороны Украины на рукаве, чтобы ввести в заблуждение.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Однако, для идентификации принадлежности к ВС РФ желтая лента также крепится на ногу.

Генштаб призывает быть бдительными.

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24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.