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четверг, 04 марта 2021 17:29

"За адреналин стоит и по 10 грн платить": по городу ездила дырявая маршрутка

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&quot;За адреналин стоит и по 10 грн платить&quot;: по городу ездила дырявая маршрутка
Местные опасаются ездить в таком общественном транспорте Фото: news.bigmir.net

В Луцке 4 марта ездила маршрутка с отсутствующим у входной двери дном. Местные опасаются ездить в таком общественном транспорте.

Видео в сообществе "Наш Луцк" в Facebook опубликовал Виктор Романов.

"Экстремальный маршрут номер 9. За адреналин стоит и по 10 гривен платить", - говорит автор видео.

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В комментариях к сообщению местные жители возмутились такому состоянию общественного транспорта. Люди пишут, что поездка в аварийном транспорте может закончиться трагедией.

Зато частный перевозчик Николай Макарчук, который обслуживает этот маршрут, признался, что о проблеме знал, а потому уже аварийная маршрутка не курсирует по городу. В управлении транспорта Луцкого городского совета во всем обвинили водителя маршрутки. Там отметили, что зная о повреждениях, тот должен был сойти с рейса.

В Киеве на ул. Еленовская у маршрутки с пассажирами отлетело колесо. Инцидент произошел утром 4 марта.

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Дата
04
марта

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