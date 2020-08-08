Взял бутылку спирта и облил: винницкий ревнивец пытался сжечь жену

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: vn.npu.gov.ua

В Винницкой области в городе Калиновка 49-летний мужчина из-за ревности пытался сжечь жену.

Женщину с ожогами тела 80% доставили в больницу. Правоохранители выяснили, что во время празднования дня рождения супруги поссорились. Тогда пьяный мужчина взял со стола бутылку спирта, облил жену и поджег, сообщили в Главном управлении национальной полиции Винницкой областях.

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Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство".

В Давыдовцах Хорошевского района на Житомирщине 50-летний мужчина облил бензином 41-летнюю жену и поджег. Трагедия произошла 29 июля. Потерпевшая в больнице. А мужчину задержали.